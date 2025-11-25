На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путина в Киргизии поприветствовали русской народной песней

Путина в Бишкеке встретили песней «Калинка-малинка»
true
true
true
close
Алексей Никольский/РИА Новости

Президента России Владимира Путина в ходе государственного визита в Киргизию встретили русской народной песней «Калинка-малинка». Об этом сообщает ТАСС.

Мелодию исполнил фольклорно-этнографический ансамбль. В аэропорту российского лидера лично встретил президент Киргизии Садыр Жапаров.

В честь прибытия важного гостя в воздушной гавани Бишкека подняли государственные флаги России и Киргизии, уложили красную ковровую дорожку, вдоль которой встал почетный караул. Также вдоль ковровой дорожки установили традиционные юрты.

Пока президенты шли к аэропорту, артисты исполняли национальные танцы и имитировали национальную киргизскую охоту с беркутом и гончими.

12 ноября Путин на встрече с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что планирует посетить Киргизию, чтобы принять участие в саммите ОДКБ.

Визит президента России в Киргизию продлится с 25 по 27 ноября.

Ранее Юрий Ушаков раскрыл детали визита Путина в Киргизию.

