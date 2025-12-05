Путин рассказал, в какой атмосфере проходили переговоры России и Индии

Переговоры России и Индии проходили в открытой атмосфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе торжественного приема в его честь, передает РИА Новости.

»[Благодарю] за конструктивный и открытый диалог, за плодотворную совместную работу в ходе нашего государственного визита», — сказал российский лидер.

4 декабря Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом.

На следующий день в Нью-Дели прошли официальные переговоры президента России и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Их встреча длилась более двух часов. Лидеры обсудили военное и экономическое сотрудничество, а также геополитические вопросы, включая урегулирование конфликта на Украине. По итогам переговоров Путин и Моди приняли совместное заявление, в котором определили приоритеты взаимодействия стран и договорились развивать стратегическое партнерство. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

