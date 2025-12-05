На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия рассматривает возможность сотрудничества с регуляторами рынка фармы Индии

Минздрав России и Индии могут развить сотрудничество в области фармацевтики
Aritra Deb/Shutterstock/FOTODOM

Россия изучает возможность развития сотрудничества, а также углубления информационного обмена с регуляторами рынка фармацевтики Индии. Об этом сообщил РИА Новости замглавы Минздрава РФ Сергей Глаголев на полях Российско-индийского бизнес-форума, организованного фондом «Росконгресс» и Федерацией индийских торгово-промышленных палат (FICCI).

Он уточнил, что на данный момент подписаны меморандумы между Росздравнадзором, индийским властями и профильными ведомствами, включая соглашения на уровне фармакопей. Он отметил, что Россия и Индия готовы к регулярным контактам и совместной работе по совершенствованию регулирования.

5 декабря президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Индии заявил, что у РФ и Индии появляются новые направления сотрудничества, связанные с высокими технологиями, с развитием и совместной работой в области авиации, космоса, искусственного интеллекта.

Он отметил, что возможности сотрудничества Москвы и Нью-Дели расширяются.

Накануне президент РФ Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом, в ходе которого он встретился с премьер-министром Нарендрой Моди и примет участие в российско-индийском бизнес-форуме.

В интервью индийским журналистам глава государства заявил, что у двух стран есть масштабный план сотрудничества на будущее – помимо космической сферы, в том числе исследований космоса, это также технологическая отрасль и ядерная энергетика.

Ранее Россия и Индия договорились стремиться к глобальному миру.

