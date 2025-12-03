На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Встреча Путина с Уиткоффом продлилась пять часов. Компромиссный план так и не был найден

Встреча Путина с посланником Трампа Уиткоффом и Кушнером завершилась в Кремле
Кристина Кормилицына/РИА Новости
Россия и США не смогли найти компромисс по американскому мирному плану на переговорах в Кремле. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером.

Переговоры продолжались около пяти часов. Участники обсуждали американские предложения по урегулированию конфликта на Украине. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, согласованного варианта мирного плана по итогам встречи достичь не удалось. Стороны договорились не раскрывать деталей беседы.

Во встрече также участвовал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Он назвал переговоры продуктивными и опубликовал фотографии с заседания в своем X.

Территориальный вопрос остался без решения

Ушаков сообщил, что Москва получила от Вашингтона еще четыре проекта, которые Вашингтон передавал в Москву в последние недели. На переговорах стороны обсуждали не конкретные формулировки, а общие подходы, заложенные в этих материалах. По словам Ушакова, все документы касаются долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Помощник президента подчеркнул, что некоторые американские наработки выглядят «более-менее приемлемыми», но есть формулировки, которые России не подходят. При этом участники встречи не разбирали конкретные текстовые предложения — обсуждалась только их суть. Ушаков отметил, что Россия «с чем-то готова согласиться», но часть предложений «вызвала критику». Тем не менее он назвал дискуссию полезной.

После завершения встречи представители США отправились в посольство, а затем вернутся в Вашингтон. Ушаков подчеркнул, что американская делегация не собирается ехать в Киев — Уиткофф и Кушнер «пообещали, что вернутся домой».

Контакты США с Киевом

За день до визита в Москву американская делегация провела встречу с украинскими представителями в Майами. По словам участников встречи, обсуждались территориальные вопросы и возможные перспективы членства Украины в НАТО.

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров заявил, что встреча прошла результативно и стороны достигли «существенного прогресса». Сам Уиткофф перед встречей с Путиным говорил, что пункты американского плана были «существенно доработаны».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает сигналов от американской делегации после ее переговоров в Москве. Он сообщил, что встреча Украины с представителями США состоится «очень скоро», а ее уровень будет зависеть от сигналов, которые поступят по итогам российско-американских переговоров.

Зеленский подчеркнул, что простых решений относительно завершения конфликта не существует. Он отметил, что для Украины важны справедливость и прозрачность процесса, отсутствие договоренностей «за спиной», а также «сильные гарантии безопасности» со стороны США, Европы и других партнеров.

К наиболее чувствительным вопросам украинский лидер отнес территориальный блок, судьбу замороженных российских активов и будущие гарантии безопасности. По его словам, украинские и американские команды продолжат работу над этими пунктами.

