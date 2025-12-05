США назвали приоритетом восстановление стабильности в отношениях с Россией

Вашингтон считает восстановление стратегической стабильности в отношениях с Москвой одним из внешнеполитических приоритетов на европейском континенте. Об этом говорится в Стратегии нацбезопасности США, опубликованной Белым домом.

«Приоритетом нашей политики в Европе должно стать восстановление стабильности в Европе и стратегической стабильности с Россией», — говорится в документе.

Кроме того, Вашингтон обозначил, что важнейшим интересом Соединенных Штатов является достижение соглашения о прекращении огня на Украине, а также предотвращение эскалации.

4 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что его представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве продуктивные переговоры с президентом Владимиром Путиным. По их итогам у американской стороны сложилось впечатление, что Москва стремится к достижению мирного соглашения и выражает интерес к нормализации экономических отношений с Вашингтоном.

Ранее посол заявил, что РФ и США должны взаимодействовать в интересах человечества.