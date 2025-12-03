На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Посол высказался о взаимодействии России и США

Посол Дарчиев: Россия и США должны взаимодействовать в интересах человечества
МИД РФ

России и США необходимо взаимодействовать в интересах человечества. Об этом заявил посол РФ в Соединенных Штатах Александр Дарчиев, выступая на открытии выставки в Российском культурном центре в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

«Россия и США могут и должны взаимодействовать в борьбе с вызовами и угрозами человечеству как сверхдержавы, несущие особую ответственность за судьбы мира», - сказал дипломат на открытии выставки «Возвращая память о героях войны».

По его словам, экспозиция является напоминанием о возможности сотрудничества двух стран на примере борьбы с фашизмом во Второй мировой войне.

26 ноября заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отношения между Россией и США находятся на ранней стадии нормализации. Он отметил, что данные тенденции не говорят о том, что успех гарантирован.

В тот же день помощник президента России Юрий Ушаков сказал, что отношения РФ и Соединенных Штатов выстраиваются, однако процесс происходит «тяжело». По его словам, для препятствования развитию отношений в СМИ делаются различные вбросы о контактах представителей двух стран.

Ранее в МИД России рассказали о противоречивых действиях США в сфере отношений с РФ.

Отношения России и США
