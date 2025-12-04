На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ООН приняли резолюцию Киева по украинским детям

Менее 50% стран ООН поддержали антироссийский проект Украины, но его приняли
true
true
true
close
Shutterstock

Менее 50% стран — членов Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовали за западный проект резолюции по украинским детям на заседании Генеральной Ассамблеи (ГА). Несмотря на это, документ был принят, пишет ТАСС.

Резолюцию под названием «Возвращение украинских детей» на рассмотрение ГА ООН выдвинули Украина, Канада и ряд европейских стран. За проект проголосовала 91 делегация, в то же время 57 стран воздержались. Россия и еще 11 стран, в том числе Иран, Куба, Белоруссия и КНДР, выступили против. Еще более 30 стран не приняли участие в голосовании. Членами ООН являются 193 страны.

Перед началом голосования заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила, что цель этого документа состоит далеко «не в помощи детям». По ее словам, его основной целью является продвигать идею о якобы проводимой Россией депортации украинских детей. Она указала на то, что уже несколько лет звучит цифра 20 тысяч якобы депортированных детей, и эта цифра, как подчеркнула Заболоцкая, не подкрепляется никакими списками.

«Мы никогда не видели родственников детей, якобы депортированных в Россию», — отметила она, добавив, что эта резолюция «полностью извращает реальное положение вещей».

До этого помощник президента России Владимир Мединский заявил, что нет ни одного ребенка, похищенного РФ, есть только спасенные российскими солдатами. По его словам, РФ возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители. Он отметил, что Россия работает над тем, чтобы все семьи и с той, и с другой стороны воссоединились.

Ранее в Польше обвинили Украину во лжи по поводу похищенных детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами