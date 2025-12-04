Менее 50% стран — членов Организации Объединенных Наций (ООН) проголосовали за западный проект резолюции по украинским детям на заседании Генеральной Ассамблеи (ГА). Несмотря на это, документ был принят, пишет ТАСС.

Резолюцию под названием «Возвращение украинских детей» на рассмотрение ГА ООН выдвинули Украина, Канада и ряд европейских стран. За проект проголосовала 91 делегация, в то же время 57 стран воздержались. Россия и еще 11 стран, в том числе Иран, Куба, Белоруссия и КНДР, выступили против. Еще более 30 стран не приняли участие в голосовании. Членами ООН являются 193 страны.

Перед началом голосования заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила, что цель этого документа состоит далеко «не в помощи детям». По ее словам, его основной целью является продвигать идею о якобы проводимой Россией депортации украинских детей. Она указала на то, что уже несколько лет звучит цифра 20 тысяч якобы депортированных детей, и эта цифра, как подчеркнула Заболоцкая, не подкрепляется никакими списками.

«Мы никогда не видели родственников детей, якобы депортированных в Россию», — отметила она, добавив, что эта резолюция «полностью извращает реальное положение вещей».

До этого помощник президента России Владимир Мединский заявил, что нет ни одного ребенка, похищенного РФ, есть только спасенные российскими солдатами. По его словам, РФ возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители. Он отметил, что Россия работает над тем, чтобы все семьи и с той, и с другой стороны воссоединились.

Ранее в Польше обвинили Украину во лжи по поводу похищенных детей.