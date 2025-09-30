В МИД России заявили, что список пропавших украинских детей состоит из взрослых

Лавров: большинство из 339 детей в списке Украины оказались взрослыми или вне РФ

Большинство «детей» из списка, переданного в ходе переговоров в Стамбуле украинской стороной, оказались либо взрослыми, либо вне территории Российской Федерации. Об этом заявил в ходе брифинга глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По словам министра, украинская сторона в течение долгого времени утверждали о пропаже десятков тысяч детей, которых якобы «вывезла» Россия. Лавров подчеркнул, что Киев передал список из 339 детей не сразу, а лишь после долгих и настойчивых уговоров Москвы.

«Из них большая часть оказалась не детьми, а взрослыми и никаким образом не относящихся к нахождению на территории Российской Федерации, большая часть оказалась не в России, а в Европе», — сказал он в ходе XXII Ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

24 июля уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова сообщила, что российские правоохранительные органы не обладают информацией о местонахождении на территории Российской Федерации части детей из 339 фамилий, которые числятся в украинском списке, переданном в ходе переговоров в Стамбуле.

Ранее Захарова рассказала о содействии России воссоединению украинских детей с их родными.