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Мединский заявил, что Россия не похищала, а спасала украинских детей

Мединский: нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные солдатами Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, его слова приводит ТАСС.

Также, по его словам, РФ возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Планировалось, что стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, украинская делегация передала в ходе встречи с представителями России список детей, которых Киев требует вернуть в республику. Он утверждает, речь идет о «сотнях детей».

Представитель министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели заявил, что второй раунд переговоров делегаций России и Украины завершился «не негативно». Дипломат отметил, что после встречи переговорщики ушли на обед.

Ранее стала известна тема обсуждений на российско-украинских переговорах в Стамбуле.

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Переговоры в Стамбуле
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