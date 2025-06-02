Мединский заявил, что Россия не похищала, а спасала украинских детей

Мединский: нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные

Нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные солдатами Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, его слова приводит ТАСС.

Также, по его словам, РФ возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Планировалось, что стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, украинская делегация передала в ходе встречи с представителями России список детей, которых Киев требует вернуть в республику. Он утверждает, речь идет о «сотнях детей».

Представитель министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели заявил, что второй раунд переговоров делегаций России и Украины завершился «не негативно». Дипломат отметил, что после встречи переговорщики ушли на обед.

Ранее стала известна тема обсуждений на российско-украинских переговорах в Стамбуле.