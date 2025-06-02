Мединский заявил, что Россия не похищала, а спасала украинских детей

Нет ни одного ребенка, похищенного Россией, есть только спасенные солдатами Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский, его слова приводит ТАСС.
Также, по его словам, РФ возвращает Украине детей, если находятся их родители или законные представители.
2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Планировалось, что стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.
По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, украинская делегация передала в ходе встречи с представителями России список детей, которых Киев требует вернуть в республику. Он утверждает, речь идет о «сотнях детей».
Представитель министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели заявил, что второй раунд переговоров делегаций России и Украины завершился «не негативно». Дипломат отметил, что после встречи переговорщики ушли на обед.
Ранее стала известна тема обсуждений на российско-украинских переговорах в Стамбуле.