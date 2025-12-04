Путин пообщался с телеведущими и руководством India Today Group

Президент РФ Владимир Путин после интервью India Today отдельно поговорил с телеведущими каналов и руководством медиахолдинга. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«После записи интервью Владимир Путин отдельно побеседовал с телеведущими каналов и руководством медиахолдинга India Today Group», — отмечается в сообщении.

На днях стало известно, что с 5 декабря в студийном комплексе Нью-Дели запустится вещание RT India. В ежедневном режиме канал будет выпускать новостные программы на английском языке, освещая основные события, а также рассказывая о роли Индии и России в многополярном мире. В честь запланированного старта запуска вещания в метро индийской столицы запустили несколько брендированных поездов.

4 декабря Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом и уже успел дать интервью телеканалу India Today, в котором рассказал о встрече со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вновь прокомментировал мирный план Вашингтона, а также обвинил Киев в отказе вывести войска из Донбасса и завершить конфликт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин высказался о введении единой валюты БРИКС.