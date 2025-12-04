Стало известно, когда начнется прием вопросов на прямую линию с Путиным

Вопросы на «Итоги года с Путиным» можно будет отправлять с 15:00 мск 4 декабря

Прием вопросов на прямую линию президента России Владимира Путина стартует с 15:00 сегодняшнего дня и будет длиться до окончания программы в эфире. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Кремля.

«Прием вопросов будет осуществляться с 15:00 мск 4 декабря и вплоть до окончания программы 19 декабря», — говорится в сообщении.

Задать вопросы можно через сайт программы moskva-putinu.ru, а также по СМС и ММС на номер 0–40–40, по телефону 8–800–200–40–40 и через специальное мобильное приложение. Кроме того, текстовые и видеовопросы принимаются через официальные группы программы в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также через чат-бот в мессенджере MAX.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 по мск.

В декабре 2024 года прямая линия Владимира Путина продлилась 4 часа 27 минут, к главе государства поступило более 2,4 млн вопросов и обращений. В 2022 году прямую линию не проводили, а в 2023-м она была совмещена с большой пресс-конференцией и получила название «Итоги года с Владимиром Путиным» — тогда мероприятие длилось 4 часа и 3 минуты, глава государства ответил на 67 вопросов.

