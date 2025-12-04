Глава Сбербанка дал прогноз о долгосрочном партнерстве России и Индии

Россия и Индия сохранят устойчивое партнерство на ближайшие 200-300 лет. Такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф в комментарии RT в преддверии начала вещания телеканала в Индии.

«Я могу сказать, что наши страны станут хорошими партнерами на ближайшие 200-300 лет, не меньше», — заявил он.

По словам Грефа, телеканалу RT удастся построить «крепкий мост между государствами».

Он также отметил, что без качественных средств массовой информации и профессионалов в этой области сложно налаживать сотрудничество с другими странами, в том числе на уровне выстраивания бизнес-партнерства.

На днях стало известно, что с 5 декабря в студийном комплексе Нью-Дели запустится вещание RT India. В ежедневном режиме канал будет выпускать новостные программы на английском языке, освещая основные события, а также рассказывая о роли Индии и России в многополярном мире. В честь запланированного старта запуска вещания в метро индийской столицы запустили несколько брендированных поездов.

Ранее аккаунт RT India подвергся блокировке в соцсети X после репортажа о российском истребителе.