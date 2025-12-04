Путин рассказал о масштабных планах сотрудничества России и Индии

Путин: у России и Индии есть масштабный план сотрудничества на будущее

У России и Индии есть масштабный план сотрудничества на будущее, в том числе в технологической, космической сферах, а также в ядерной энергетике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью индийским журналистам, передает YouTube-канал журнала India Today.

«У нас есть целый план сотрудничества, который охватывает самые важные сферы… высокие технологии… исследование космоса, ядерная энергетика», — заявил он.

До этого помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что в ходе визита Путина в Индию стороны планируют подписать 10 межправительственных документов и более 15 коммерческих соглашений.

Государственный визит главы государства в Индию запланирован на 4-5 декабря по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. Ожидается, что в ходе этого визита российский лидер встретится с президентом страны Дроупади Мурму.

В Кремле отметили, что предстоящий визит имеет важное значение, так как даст сторонам возможность обсудить всю обширную повестку для российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства.

Ранее в МИД Индии рассказали об ожиданиях от визита Путина.