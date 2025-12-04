Стали известны основные темы переговоров России и США вокруг Украины

NYT: Россия и США обсуждают четыре отдельных элемента соглашения по Украине

Соединенные Штаты и Россия параллельно обсуждают четыре отдельных элемента соглашения для урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их данным, один из пунктов касается вопросов, связанных с суверенитетом Украины. Речь идет о численности ВСУ и дальности полета имеющихся на вооружении ракет.

«Другие охватывают территориальные вопросы, экономическое сотрудничество и более широкие вопросы европейской безопасности», — пишет газета.

В ночь на среду в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос, хотя часть американских предложений выглядит «более-менее приемлемой».

Представители США и РФ договорились не раскрывать деталей беседы. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru»

