В МИД РФ сообщили о подготовке пакета ответных мер на случай изъятия активов

Захарова: РФ готовит ответные меры на случай, если ЕС решится на кражу активов

Москва ведет подготовку пакета ответных мер в отношении Евросоюза на случай фактического воровства замороженных российских активов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, пишет ТАСС.

«Любые противоправные действия с нашими активами не останутся без самой жесткой реакции», — пообещала Захарова.

3 декабря в Еврокомиссии сообщили, что решение по выдаче Украине средств на 2026–2027 годы будет приниматься на заседании ЕС 18–19 декабря. В ЕК уточнили, что рассматриваются два пути финансирования Украины: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов России и заимствования ЕС.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил Евросоюзу репарациями на случай изъятия российских активов. По его словам, такие действия в рамках международного права могут расцениваться как «формальный повод для объявления войны» со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями.

Ранее Фон дер Ляйен сообщила о механизме возврата России замороженных средств.