Коллегия ЕК одобрила потенциальный кредит из российских активов для Украины

Фон дер Ляйен: коллегия ЕК одобрила возможный кредит из активов РФ для Украины

Коллегия Еврокомиссии (ЕК) одобрила выдачу Украине «потенциального репарационного кредита» из замороженных российских активов, вместо их экспроприации. Об этом заявила председатель ЕК Урсула Фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Мы обсуждали и затем приняли предложения о возможном репарационном кредите», — сказала она в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Фон дер Ляйен, для продолжения боевых действий и сохранения работы государства Украине потребуется €135 млрд до конца 2027 года. В связи с этим ЕК предложила альтернативу экспроприации активов РФ — выдачу кредита в размере €90 млрд, который должен покрыть две трети потребностей Киева.

1 декабря глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что Бельгия по-прежнему выступает против кредита Украине за счет замороженных активов РФ.

Большинство замороженных активов России находятся в юрисдикции Европы. Самый большой объем в €191 млрд заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии.

Ранее Захарова назвала «круговой порукой» попытки Запада изъять российские активы.