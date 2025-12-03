На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Коллегия ЕК одобрила потенциальный кредит из российских активов для Украины

Фон дер Ляйен: коллегия ЕК одобрила возможный кредит из активов РФ для Украины
vonderleyen/X

Коллегия Еврокомиссии (ЕК) одобрила выдачу Украине «потенциального репарационного кредита» из замороженных российских активов, вместо их экспроприации. Об этом заявила председатель ЕК Урсула Фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«Мы обсуждали и затем приняли предложения о возможном репарационном кредите», — сказала она в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Фон дер Ляйен, для продолжения боевых действий и сохранения работы государства Украине потребуется €135 млрд до конца 2027 года. В связи с этим ЕК предложила альтернативу экспроприации активов РФ — выдачу кредита в размере €90 млрд, который должен покрыть две трети потребностей Киева.

1 декабря глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас заявила, что Бельгия по-прежнему выступает против кредита Украине за счет замороженных активов РФ.

Большинство замороженных активов России находятся в юрисдикции Европы. Самый большой объем в €191 млрд заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии.

Ранее Захарова назвала «круговой порукой» попытки Запада изъять российские активы.

