RS: ЕС придется тратить деньги на Украину даже после завершения конфликта

Европейскому союзу (ЕС) придется продолжить тратить деньги на Украину даже после урегулирования конфликта. Об этом сообщило американское издание Responsible Statecraft (RS).

«Даже если конфликт закончится завтра, Европе придется потратить €135 млрд в течение следующих двух лет, чтобы поддержать Украину. У Брюсселя, похоже, нет запасного плана», — говорится в материале.

Несколькими часами ранее директор и основатель Брюссельского института геополитики Люк ван Мидделар заявил, что ЕС опасается заключения «некрасивой» сделки по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, президент США Дональд Трамп хочет урегулировать конфликт, следуя принципу, что «мы — США, они — Россия, мы — великие державы».

Накануне депутат Европейского парламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани раскритиковал ЕС за отказ обсуждать украинский конфликт с Россией. По его словам, попытки регионального содружества определить параметры мирного соглашения без переговоров с Москвой демонстрируют полную утрату Брюсселем связи с реальностью.

Ранее премьер Венгрии раскрыл сумму трат ЕС на Украину.