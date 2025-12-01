На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Евродепутат подверг критике ЕС за отказ говорить с Россией по Украине

Мариани: ЕС утратил связь с реальностью из-за отказа говорить с РФ по Украине
Global Look Press

Евросоюз утратил связь с реальностью из-за отказа говорить с Россией по Украине. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Европарламента от французской правой партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани.

«То, что Европейский союз пытается определять параметры мирного соглашения, не разговаривая с Москвой, вновь показывает его полную утрату связи с реальностью», — сказал политик.

По его словам, в геополитике и в дипломатии есть неизменный принцип: «нельзя вести переговоры, разговаривая с самим собой, и нельзя строить мир, запрещая себе разговаривать с одной из сторон».

23 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после совещания в Йоханнесбурге с представителями стран — членов ЕС по мирному плану США назвала условия европейской стороны по урегулированию украинского конфликта.

Она заявила, что первый вопрос касается границ Украины. ЕС, по словам политика, считает, что «границы нельзя менять силой». Она отметила, что Украина является независимым государством и в отношении ее армии не может быть никаких ограничений, которые могли бы сделать страну «уязвимой для будущих нападений».

Помимо этого, Фон дер Ляйен отметила, что важно в полной мере отразить центральную роль ЕС в обеспечении мира на Украине. По ее словам, украинская сторона должна иметь свободу и суверенное право выбирать свою судьбу, включая сотрудничество с объединением и вступление в него.

Ранее в МИД РФ заявили о «политико-дипломатическом шоу» Европы вокруг Украины.

