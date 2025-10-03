Премьер Венгрии раскрыл сумму трат ЕС на Украину

Расходы Евросоюза на поддержку Украины уже достигают порядка €175-180 млрд и с каждым годом будут только расти, заявил в эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Мы потратили уже около €175-180 млрд. <...> И каждый год нам придется тратить €40-50-60 млрд снова и снова», — сказал глава венгерского правительства.

По его словам, европейские страны пребывают в иллюзии, считая, что смогут «победить» Россию, истощив ее экономику и финансируя ВСУ. Орбан считает, что у всего этого будут «серьезные последствия» для ЕС.

1 октября Орбан заявил, что вступление Украины в Евросоюз будет означать прямое участие Европы в вооруженном конфликте, а также отправку денег европейских налогоплательщиков Киеву — Венгрия выступает решительно против подобного.

Он добавил, что Будапешту предстоит «бой в клетке» в связи с противоречиями вокруг присоединения Киева к ЕС.

Ранее Нидерланды выступили против приема Украины в ЕС в обход Венгрии.