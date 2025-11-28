На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ: Великобритания из-за «дыры» в бюджете продаст здания посольств

Politico: Британия хочет продать здания своих посольств из-за дыры в бюджете
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Власти Британии хотят продать государственную недвижимость за границей, включая здания посольств, из-за многомиллиардного дефицита бюджета. Об этом пишет Politico со ссылкой на правительственные документы.

В публикации говорится, что в распоряжении страны есть порядка 6,5 тыс. зарубежных объектов общей стоимостью £2,5 млрд (около $3,3 млрд). Британские власти хотят «рационализировать» их использование, чтобы найти «активы для высвобождения». Инициатива включает в себя продажу объектов, которые покажутся ненужными, включая здания посольств и жилье для дипломатов. Журналисты объяснили, что многие из них пришли в негодность.

Авторы соответствующего документа обратили внимание на экономию средств в дорогих районах, таких как Нью-Йорк. Недвижимость ведомства Британии в городе включает роскошные апартаменты стоимостью £12 млн (почти $16 млн), приобретенные для дипломатов в 2019 году с целью скорейшего заключения торговых соглашений с США после Brexit (выход Британии из Евросоюза --― прим. ред.).

Жилье представляет собой семикомнатную квартиру, которая занимает весь 38-й этаж здания на Площади Объединенных Наций. В помещении есть библиотека, а также шесть ванных и одна туалетная комната.

До этого министр финансов Соединенного Королевства Рейчел Ривс, выступая с бюджетным посланием в Палате общин (нижней палате парламента), заявила, что правительство Великобритании введет налоги на особняки и такси.

Ранее в Британии появилась информация о заговоре среди лейбористов против Стармера.

