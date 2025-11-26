В Британии введут налоги на особняки и такси

Правительство Великобритании введет налоги на особняки и такси. Об этом заявила министр финансов Соединенного Королевства Рейчел Ривс, выступая с бюджетным посланием в Палате общин (нижней палате парламента), передает ТАСС.

Глава ведомства пояснила, что в рамках инициативы владельцы объектов недвижимости стоимостью свыше £2 млн (около 207,8 млн рублей) будут обязаны выплатить налог в размере £2,5 тыс. (около 259,8 тыс. рублей). При этом сбор будет увеличиваться в зависимости от стоимости жилья.

Так, по словам министра, размер налога на дом стоимостью £5 млн (около 519,6 млн рублей) составит £7,5 тыс. (около 779,4 тыс. рублей). Сбор будет выплачиваться ежегодно. По данным Бюро по бюджетной ответственности, эта мера позволит привлечь в бюджет £400 млн (около 41,5 млрд рублей).

Помимо этого, Ривс объявила о введении налога на поездки на такси. Сбор будет распространяться на услуги, оказанные через приложения Uber и Bolt.

Накануне в Великобритании включили молочные коктейли в список товаров, которые облагаются налогом на сахар в напитках. В минздраве отметили, что также в Британии снизят пороговое значение сахара, облагающегося сбором, с 5 грамм до 4,5 грамма на 100 миллилитров.

Ранее стало известно, что в Белоруссии введут налог для богатых граждан.