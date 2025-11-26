На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Британии введут налоги на особняки и такси

Министр Ривс: власти Британии введут налоги на особняки и такси
true
true
true
close
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Правительство Великобритании введет налоги на особняки и такси. Об этом заявила министр финансов Соединенного Королевства Рейчел Ривс, выступая с бюджетным посланием в Палате общин (нижней палате парламента), передает ТАСС.

Глава ведомства пояснила, что в рамках инициативы владельцы объектов недвижимости стоимостью свыше £2 млн (около 207,8 млн рублей) будут обязаны выплатить налог в размере £2,5 тыс. (около 259,8 тыс. рублей). При этом сбор будет увеличиваться в зависимости от стоимости жилья.

Так, по словам министра, размер налога на дом стоимостью £5 млн (около 519,6 млн рублей) составит £7,5 тыс. (около 779,4 тыс. рублей). Сбор будет выплачиваться ежегодно. По данным Бюро по бюджетной ответственности, эта мера позволит привлечь в бюджет £400 млн (около 41,5 млрд рублей).

Помимо этого, Ривс объявила о введении налога на поездки на такси. Сбор будет распространяться на услуги, оказанные через приложения Uber и Bolt.

Накануне в Великобритании включили молочные коктейли в список товаров, которые облагаются налогом на сахар в напитках. В минздраве отметили, что также в Британии снизят пороговое значение сахара, облагающегося сбором, с 5 грамм до 4,5 грамма на 100 миллилитров.

Ранее стало известно, что в Белоруссии введут налог для богатых граждан.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами