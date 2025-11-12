На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Британии появилась информация о заговоре среди лейбористов против Стармера

Би-би-си: противники Стармера могут предпринять попытку его смещения
Alastair Grant/Reuters

В Лейбористской партии Великобритании существует заговор против главы правительства страны Кира Стармера с целью смещения его с должности. Об этом, ссылаясь на близкие к премьер-министру источники, сообщает Би-би-си.

По их словам, принимающие участие во внутрипартийном заговоре депутаты-лейбористы обсуждают в качестве потенциальных кандидатов на смену Стармеру министра здравоохранения Уэса Стритинга и министра внутренних дел Шабану Махмуд.

Источники Би-би-си утверждают, что попытка смещения Стармера может произойти уже в ближайшее время. Противники премьер-министра могут активизироваться после 26 ноября, когда министр финансов представит в палате общин бюджетное послание и объявит о повышении налогов для борьбы с дефицитом бюджета.

Собеседники Би-би-си считают, что интриги лишь погрузят Лейбористскую партию в хаос, дестабилизируют международные рынки и поставят под угрозу хорошие отношения, которые Стармер установил с президентом США Дональдом Трампом.

8 ноября газета Daily Mail сообщила, что Стармер уйдет в отставку до лета 2026 года из-за утраты доверия.

Ранее сообщалось, что премьера Британии Стармера призвали ограничить поездки за границу.

