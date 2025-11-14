Украина «разрешила» США депортировать столько украинцев, «сколько захотят»

Советник Зеленского: США могут депортировать столько украинцев, сколько захотят

Соединенные Штаты могут депортировать столько украинцев, «сколько захотят». Об этом заявил неназванный советник украинского лидера Владимира Зеленского, передает газета The Washington Post.

«США могут депортировать столько, сколько захотят… Мы найдем им достойное применение», — отметил он.

Такой подход Киева, пишет WP, отражает сложную ситуацию для Украины: она «изо всех сил» пытается отразить российские атаки, набрать солдат и сохранить поддержку правительства США.

В конце мая газета The Washington Post писала, что администрация президента Дональда Трампа разработала план депортации сотен тысяч мигрантов, в том числе свыше 200 тыс. украинцев. Под депортацию также могут попасть граждане Судана, Афганистана, Йемена, Ливии и других стран.

При этом министерство внутренней безопасности США предложило ограничить срок пребывания в стране иностранных журналистов, студентов и лиц, приехавших по программам обмена.

Ранее сообщалось, что Нацгвардия США мобилизует 1,7 тыс. бойцов на борьбу с нелегалами.