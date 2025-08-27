На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США предложили ужесточить визовый режим для журналистов и студентов

Depositphotos

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США предложило ограничить срок пребывания в стране иностранных журналистов, студентов и лиц, приехавших по программам обмена. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на уведомление ведомства.

Согласно действующему американскому законодательству, эти категории лиц получают визы категорий I, F и J, что позволяет им находиться на территории США до тех пор, пока соблюдены цели и условия приезда в страну, например, пока человек продолжает работать на СМИ или же обучаться в университете. Фиксированного срока действия у таких виз в большинстве случаев нет.

МВБ предлагает ограничить срок пребывания иностранных журналистов на срок не более 240 дней, а затем в случае необходимости продлить его. Для граждан Китая упомянутый срок предлагается ограничить 90 днями. Иностранные студенты и приезжающие по обмену смогут находиться в стране в течение срока обучения или длительности программы обмена, но не более четырех лет.

В конце мая газета The Washington Post писала, что администрация президента Дональда Трампа разработала план депортации сотен тысяч мигрантов, в том числе свыше 200 тыс. украинцев. Под депортацию также могут попасть граждане Судана, Афганистана, Йемена, Ливии и других стран.

Ранее сообщалось, что Нацгвардия США мобилизует 1,7 тыс. бойцов на борьбу с нелегалами.

