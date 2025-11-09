В Совфеде раскритиковали генсека НАТО после слов о России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте озабочен «ядерной риторикой» России, но продолжает воспринимать кризис в отношениях Москвы и альянса с неуместным юмором. Об этом заявил член конституционного комитета Совета Федерации РФ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«В разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы улыбка не сходит с лица генсека НАТО Марка Рютте, он то и дело хохочет. Что бы ни произошло с Европой, ему все нипочем», — написал сенатор.
Пушков добавил, что Рютте после назначения генсеком альянса «стало наплевать» на избирателей и судьбы европейцев.
Накануне Рютте обратился к президенту России Владимиру Путину с предупреждением о недопустимости использования ядерного оружия.
7 ноября генсен НАТО заявил, что если Россия атакует одну из стран Североатлантического альянса, то ее ждет «разрушительный ответ». Он подчеркнул, что не верит в нападение России на военный блок поскольку она якобы «не сможет победить», но предупредил о последствиях подобных действий.
Ранее в крымском парламенте оценили упрек генсека НАТО Рютте в адрес России.