Рютте обратился к Путину по поводу ядерного оружия

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к президенту России Владимиру Путину с предупреждением о недопустимости использования ядерного оружия. Об этом сообщает Welt am Sonntag.

«И [президент России Владимир] Путин должен знать, что ядерную войну невозможно выиграть и ее нельзя развязывать», — сказал Рютте.

Он напомнил о прошедших недавно ядерных учениях НАТО и заявил, что «они четко дали понять любому противнику», что военный блок может и будет защищать союзников от любых угроз.

Генсек НАТО призвал больше говорить о важности ядерного оружия в публичных дебатах, чтобы люди понимали, что оно способствует безопасности. Он обвинил Россию в «опасной и безответственной ядерной риторике» и подчеркнул, что европейцы должны знать, что нет причин для паники. Североатлантический альянс обладает «мощным ядерным сдерживанием», заверил Рютте.

Накануне Марк Рютте в интервью Antena 3 CNN заявил, что если Россия атакует одну из стран Североатлантического альянса, то ее ждет «разрушительный ответ». Он подчеркнул, что не верит в нападение России на военный блок поскольку она якобы «не сможет победить», но предупредил о последствиях подобных действий.

Ранее Рютте язвительно ответил на вопрос о возможном проведении Россией ядерных испытаний.