Рютте пригрозил России «разрушительным» ответом при нападении на НАТО

Генсек НАТО Рютте пригрозил России разрушительным ответом в случае нападения
Wolfgang Rattay/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Antena 3 CNN заявил, что если Россия атакует одну из стран Североатлантического альянса, то ее ждет «разрушительный ответ».

Он подчеркнул, что не верит в нападение России на военный блок поскольку она якобы «не сможет победить», но предупредил о последствиях подобных действий.

«А если и нападут, то они знают, что наша реакция будет разрушительной... если Россия или кто-то другой атакует Румынию, они знают, что Румыния будет поддержана всеми другими странами НАТО, а их 31, все они будут защищать Румынию силой коллективных возможностей НАТО, всем флотом, авиацией, воздушными и сухопутными силами», — заявил Рютте.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность». Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.

Ранее Рютте язвительно ответил на вопрос о возможном проведении Россией ядерных испытаний.

