Слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, назвавшего Россию «главной дестабилизирующей силой в Европе и мире», являются исторически безграмотными. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, пишет РИА Новости.

Он отметил, что именно Запад на протяжении многих веков остается дестабилизирующей силой. По словам Константинова, многие страны понесли урон от «благодетелей» в лице западных стран, навязывавших им свою демократию.

«Если бы Рютте знал историю, он бы так не говорил, выпячивая свою историческую безграмотность», — подчеркнул парламентарий.

6 ноября генеральный секретарь НАТО выступил на промышленном оборонном форуме в Румынии. В ходе мероприятия он призвал страны — члены Североатлантического альянса готовиться к длительной конфронтации с Россией, поскольку она якобы является «главной дестабилизирующей силой в Европе и мире».

Комментируя ситуацию, коммодор Военно-морского флота Великобритании в отставке Стив Джерми назвал несостоятельным высказывание Марка Рютте о России. Он выразил уверенность, что Москва не планирует начинать вооруженный конфликт ни с одним из государств Североатлантического альянса.

Ранее в Кремле рассказали, что надо сделать НАТО, чтобы понять позицию России.