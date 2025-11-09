На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Столтенберг заявил, что НАТО не пойдет на риск мировой войны ради Украины

Столтенберг: НАТО не начнет третью мировую войну из-за Украины
Ints Kalnins/Reuters

Бывший генеральный секретарь НАТО и министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил в интервью газете The Sunday Times, что Североатлантический альянс не будет начинать третью мировую войну с Россией из-за Украины.

По словам Столтенберга, во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале 2022 года он объяснил, что введение бесполетной зоны над Украиной невозможно, поскольку это привело бы к прямому военному столкновению с Россией.

«Он позвонил мне из бункера в Киеве, неподалеку от которого стояли российские танки, и сказал: «Я понимаю, что вы не отправите сухопутные войска НАТО, хотя я и не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство. Не позволяйте российским самолетам, беспилотникам и вертолетам летать и атаковать нас»», — сказал Столтенберг.

Экс-генсек отметил, что введение бесполетной зоны означало бы необходимость уничтожить российские системы ПВО, размещённые в Белоруссии и на территории России.

«А если в воздухе окажется российский самолет или вертолет, мы должны будем его сбить, и тогда мы окажемся в состоянии полноценной войны между НАТО и Россией. А мы этого делать не хотим. Как сказал [Джо] Байден, который в то время был президентом США, мы не пойдем на риск третьей мировой войны ради Украины», — сказал экс-генсек НАТО.

8 ноября министр обороны США Пит Хегсет сравнил текущую ситуацию в мире с 1939 годом. По его словам, чтобы избежать войны, американцам необходимо готовиться уже сейчас.

Ранее Трамп заявил, что США не собираются развязывать войны.

