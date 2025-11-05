Трамп заявил, что США не собираются развязывать войны

Трамп: США не стремятся к войне с кем-либо

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его страна не заинтересована в развязывании военных конфликтов. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Мы не стремимся к войнам. Я укрепил нашу армию. У нас, без сомнения, самая мощная армия в мире», — подчеркнул Трамп, выступая на Американском бизнес-форуме.

30 октября Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social о том, что дал указание Пентагону немедленно приступить к подготовке к ядерным испытаниям. По словам президента, эти испытания должны начаться безотлагательно, и США будут придерживаться принципа «равных условий» с другими ядерными державами.

После этого бывший советник президента США по национальной безопасности генерал Майкл Флинн выразил мнение о неизбежности войны. Флинн призвал американских военных «подготовиться к худшему».

Ранее Трамп заявил, что США опережают Россию и Китай по ядерной мощи.