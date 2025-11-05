На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил, что США не собираются развязывать войны

Трамп: США не стремятся к войне с кем-либо
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его страна не заинтересована в развязывании военных конфликтов. Слова американского лидера приводит РИА Новости.

«Мы не стремимся к войнам. Я укрепил нашу армию. У нас, без сомнения, самая мощная армия в мире», — подчеркнул Трамп, выступая на Американском бизнес-форуме.

30 октября Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social о том, что дал указание Пентагону немедленно приступить к подготовке к ядерным испытаниям. По словам президента, эти испытания должны начаться безотлагательно, и США будут придерживаться принципа «равных условий» с другими ядерными державами.

После этого бывший советник президента США по национальной безопасности генерал Майкл Флинн выразил мнение о неизбежности войны. Флинн призвал американских военных «подготовиться к худшему».

Ранее Трамп заявил, что США опережают Россию и Китай по ядерной мощи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами