Глава Пентагона сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

Министр обороны США Пит Хегсет сравнил ситуацию в мире с 1939 годом. Слова Хегсета на выступлении в военно-морском колледже Форт-Макнейр в Вашингтоне приводит Demstate.

«Это момент 1939 года или, надеюсь, момент 1981 года. Момент нарастающей опасности. Враги собираются, угрозы растут. Вы чувствуете это. Я чувствую это», — заявил Хегсет.

По его словам, для того, чтобы избежать войны, чего, как подчеркнул Хегсет, все бы хотели, американцам надо готовиться уже сейчас.

В 1939 году с нападения нацистской Германии на Польшу началась Вторая мировая война. 1981 год был приведен Хегсетом как год, в который ожидания Третьей мировой войны в мире усилились из-за войны в Афганистане и роста напряженности в отношениях между СССР и США.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его страна не заинтересована в развязывании военных конфликтов.

30 октября Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social о том, что дал указание Пентагону немедленно приступить к подготовке к ядерным испытаниям. По словам президента, эти испытания должны начаться безотлагательно, и США будут придерживаться принципа «равных условий» с другими ядерными державами.

Ранее Трампа уличили в возвращении к «менталитету Холодной войны».