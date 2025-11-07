На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия обсудила с Индией предстоящие встречи на высшем уровне

Замглавы МИД РФ обсудил с главой МИД Индии предстоящие контакты на высшем уровне
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение российского ведомства по итогам переговоров, прошедших в Нью-Дели.

«Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам и перспективным направлениям разнопланового двустороннего сотрудничества, а также графику предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях», — указали в министерстве.

6 ноября Президент США Дональд Трамп объявил о планах посетить Индию в следующем году по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. Видео с его заявлением размещено на официальном канале Белого дома на YouTube. Трамп отметил, что Моди — его друг, который выражает желание видеть его в Индии.

До этого Трамп заявил, что Индия в основном прекратила закупки российской нефти. Однако 5 ноября председатель правления и генеральный директор индийской энергетической компании ONGC Артур Кумар Сингх сообщил, что организация продолжит приобретать российскую нефть через трейдеров, поскольку на них не распространяются санкции.

Ранее глава индийской компании сообщил о продолжении закупок нефти из России.

