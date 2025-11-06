На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп планирует посетить Индию

Трамп заявил о намерении посетить Индию в 2026 году
true
true
true
close
Francis Chung/Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении в следующем году посетить Индию по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. Запись выступления опубликована на YouTube-канале Белого дома.

По словам Трампа, Моди является его другом, который хочет, чтобы он приехал в Индию.

«Мы разберемся. Премьер-министр Моди — отличный человек. Я поеду в следующем году», — добавил президент США.

До этого Трамп заявил, что Индия в основном прекратила закупки российской нефти.

При этом 5 ноября председатель правления и генеральный директор индийской энергетической компании ONGC Арун Кумар Сингх заявил, что организация продолжит покупать российскую нефть через трейдеров, поскольку на них не распространяются санкции.

20 октября Трамп заявил, что Индия продолжит платить «огромные» пошлины, если не откажется от закупок российской нефти. По словам американского президента, он разговаривал с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, и тот заявил ему, «что не собирается связываться с российской нефтью».

Ранее индийские экспортеры призвали Моди ввести меры поддержки из-за пошлин США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами