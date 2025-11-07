На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что Орбан знает и понимает Путина

Трамп: Орбан понимает Путина и очень хорошо его знает
Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан понимает российского лидера Владимира Путина и хорошо знаком с ним. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, пишет РИА Новости.

«Он (Орбан — прим. ред.) понимает Путина и очень хорошо его знает», — сказал глава Белого дома во время встречи с венгерским премьером.

7ноября Орбан прибыл в Белый дом для проведения переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

По информации Bloomberg, венгерский премьер планирует предложить Трампу ряд соглашений, включая закупку американского СПГ на сумму $600 млн в течение пяти лет. Помимо этого, в пакет предложений входит контракт с Westinghouse Electric Co. на $100 млн на поставки ядерного топлива, которое в настоящее время Венгрия получает из России.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, Орбан и Трамп также обсудят ситуацию вокруг Украины.

Ранее Трамп отказался исключить Венгрию из санкций против российской нефти.

