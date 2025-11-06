Профайлер сравнил поведение Си Цзиньпина на встречах с Трампом и Мишустиным

Профайлер Анищенко: Си на встрече с Мишустиным был спокойнее, чем с Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин редко позволяет себе излишнюю эмоциональность. Однако в ходе недавней встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным политик заметно оживлялся. На это в интервью Tsargrad.tv обратил внимание эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.

«Если брать сравнение поведения Си Цзиньпина с Мишустиным и [президентом США Дональдом] Трампом, то Си Цзиньпин здесь хоть и тоже спокойный, но менее напряженный, чем с Трампом. И улыбок у него больше. Выхватывает камера, где он активно жестикулирует и улыбается. То есть в целом Си Цзиньпин больше рад российской делегации, нежели Трампу», — отметил профайлер.

Он добавил, что в китайской культуре сдержанность является нормой, поэтому даже легкая улыбка лидера Китая означает открытость и расположение, добавил эксперт.

Мишустин встретился с Си Цзиньпином в Пекине 4 ноября.

Переговоры прошли в Большом восточном зале в Доме народных собраний. Встреча завершила двухдневный визит главы российского правительства в Китай.

До этого Мишустин встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном в Ханчжоу. По итогам переговоров были подписаны документы о взаимодействии в сфере спутниковой навигации, сельскохозяйственной промышленности, ядерных материалов. Среди новых совместных проектов: освоение месторождений энергетических ресурсов, производство высокотехнологичного оборудования, исследования Арктики, а также освоение космоса.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали о статусе лунной станции России и Китая.