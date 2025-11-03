На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мишустин прибыл в Пекин для встречи с Си Цзиньпином

Мишустин прилетел в Пекин, где 4 ноября состоятся их переговоры с Си Цзиньпином
close
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки по Китаю прибыл из Ханчжоу в Пекин, где он поучаствует в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает ТАСС.

Саммит запланирован на вторник, 4 ноября. Напомним, предыдущая их встреча состоялась 20 декабря 2023 года также в Пекине.

Российского премьер-министра встретили в столичным аэропорту торжественно, с почетным караулом и государственными флагами России и Китая.

До этого глава российского кабмина провел 30-ю регулярную встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. В ходе встречи Мишустин заявил, что экономическое сотрудничество России и Китайской Народной Республики (КНР) укрепляется, несмотря на неустойчивость в мире.

По словам Мишустина, среди новых совместных проектов числятся освоение месторождений энергетических ресурсов, производство высокотехнологичного оборудования, исследования Арктики, а также освоение космоса и Луны. Помимо сотрудничества в сфере энергетики и мирного атома, Россия и Китай совместно реализуют программы в авиапромышленности и автомобилестроении. Глава российского кабмина добавил, что между странами создаются транспортные коридоры.

По итогам встречи было подписано около десятка документов, в частности о взаимодействии в сфере спутниковой навигации, сельскохозяйственной промышленности, ядерных материалов.

Ранее премьер Госсовета КНР заявил, что Китай готов укреплять стратегический диалог с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами