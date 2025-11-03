Мишустин прибыл в Пекин для встречи с Си Цзиньпином

Мишустин прилетел в Пекин, где 4 ноября состоятся их переговоры с Си Цзиньпином

Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки по Китаю прибыл из Ханчжоу в Пекин, где он поучаствует в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает ТАСС.

Саммит запланирован на вторник, 4 ноября. Напомним, предыдущая их встреча состоялась 20 декабря 2023 года также в Пекине.

Российского премьер-министра встретили в столичным аэропорту торжественно, с почетным караулом и государственными флагами России и Китая.

До этого глава российского кабмина провел 30-ю регулярную встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. В ходе встречи Мишустин заявил, что экономическое сотрудничество России и Китайской Народной Республики (КНР) укрепляется, несмотря на неустойчивость в мире.

По словам Мишустина, среди новых совместных проектов числятся освоение месторождений энергетических ресурсов, производство высокотехнологичного оборудования, исследования Арктики, а также освоение космоса и Луны. Помимо сотрудничества в сфере энергетики и мирного атома, Россия и Китай совместно реализуют программы в авиапромышленности и автомобилестроении. Глава российского кабмина добавил, что между странами создаются транспортные коридоры.

По итогам встречи было подписано около десятка документов, в частности о взаимодействии в сфере спутниковой навигации, сельскохозяйственной промышленности, ядерных материалов.

Ранее премьер Госсовета КНР заявил, что Китай готов укреплять стратегический диалог с РФ.