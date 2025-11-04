Россия и Китай подписали 15 соглашений по итогам визита Мишустина

Мишустин и Ли Цян утвердили 15 документов о сотрудничестве России и Китая

Россия и Китай по итогам визита премьер-министра Михаила Мишустина подписали 15 совместных документов, включая соглашения в области сельского хозяйства и транспорта. Об этом говорится в совместном коммюнике, опубликованном по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух стран, сообщает РИА Новости.

В рамках визита Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян приняли участие в переговорах, по итогам которых были утверждены меморандумы и протоколы о расширении сотрудничества. Среди них — документ о взаимодействии между сельскохозяйственными ведомствами России и Китая в борьбе с вредителями, включая колорадского жука, саранчу и лугового мотылька.

Также подписан меморандум между министерствами транспорта двух стран о подготовке специалистов для работы на судах, эксплуатирующихся в полярных водах, и протокол между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением КНР, устанавливающий фитосанитарные требования к российским пшеничным отрубям, экспортируемым в Китай.

Визит Михаила Мишустина в Китай продолжался два дня и завершился серией двусторонних договоренностей, направленных на укрепление стратегического партнерства между странами.

Ранее Си Цзиньпин поздравил членов правительства России с 4 ноября.