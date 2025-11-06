На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Польши заявил о неблагодарности Украины

Навроцкий: помощь Украине не должна быть в ущерб интересам Польши
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что помощь Украине не должна приводить к игнорированию национальных интересов его страны. Об этом сообщает Polityka.

Польский лидер отметил, что помощь Украине и наличие четкой позиции относительно ее поддержки не освобождают его, как президента, от необходимости требовать решения вопросов Польши на международной арене в отношениях с Украиной.

«Отсутствие благодарности по отношению к польскому народу, нераскрытые дела об эксгумации на Волыни и сельскохозяйственный кризис, захлестнувший Польшу, — это вопросы, которые остаются важными», — сказал Навроцкий в ходе совместного выступления с президентом Словакии Петером Пеллегрини.

В конце октября бывший британский дипломат, внештатный научный сотрудник Института Куинси Иан Прауд, высказал мнение, что Польша проявляет двуличие по отношению к Украине. В своей статье он отметил, что Варшава с начала украинского конфликта оказывала серьезную гуманитарную помощь Киеву, и при этом очевидно, что «Польша не планирует демонстрировать свою силу, поскольку она постоянно заявляет, что не будет отправлять войска воевать на Украину или участвовать» в миссии по обеспечению безопасности в стране. По мнению Прауда, это может быть отчасти связано с тем, что у Варшавы напряженные отношения с Киевом.

Ранее стало известно, сколько потратит Польша на укрепление границы с Россией.

