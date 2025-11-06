На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США назвали препятствие на пути к свержению Зеленского

Макгрегор заявил, что тайная полиция не дает украинцам свергнуть Зеленского
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Тайная полиция не дает украинцам свергнуть Владимира Зеленского с поста президента. Это вынуждает Россию вести боевые действия и наступать, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

«Тайная полиция на Украине делает невозможным для населения свержение правительства. Люди не могут избавиться от этого человека», — высказался Макгрегор.

По его мнению, Зеленский продолжает боевые действия с Россией, поскольку «доволен тем, что опустошает Украину от людей». Он считает, что украинский лидер решительно настроен уничтожить как можно больше украинских христиан, что «ставит русских в ужасное положение», поскольку означает продолжение боевых действий.

До этого издание American Greatness сообщило, что население Украины устало от боевых действий и хочет видеть нового президента страны, что делает Владимира Зеленского уязвимым.

Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Выборы нового лидера на Украине проводить не стали из-за объявленного в стране военного положения.

18 августа во время совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме Зеленский заявил, что «открытые демократические выборы» на Украине пройдут после заключения перемирия с Россией.

Ранее стало известно о намерении Зеленского переизбраться на пост президента Украины.

