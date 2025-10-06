На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о намерении Зеленского переизбраться на пост президента Украины

Politico: Зеленский добивается переизбрания и уже начал запугивать противников
true
true
true
close
Julia Demaree Nikhinson/AP

Владимир Зеленский рассчитывает переизбираться на пост президента Украины и уже начал кампанию по преследованию своих противников. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на украинских чиновников.

Издание напомнило, что политик неоднократно утверждал в интервью западным СМИ о своей готовности уйти в отставку. Тем не менее двое депутатов из правящей партии «Слуга народа» рассказали Politico, что Зеленский настроен оптимистично в отношении своих перспектив переизбрания и обрушился с критикой на политических оппонентов, упрекая депутатов Верховной Рады, общественников и журналистов в том, что им не удалось создать неизменно лестный образ Украины в глазах Запада.

Бывший министр Украины заявил, что руководство офиса Зеленского прибегает к тактике, заключающейся в возбуждении уголовных дел в отношении тех, кто что-то говорит против них, то есть, шантажируют оппонентов.

По словам общественников, они чувствуют на себе скрытое давление и утверждают, что Служба безопасности Украины (СБУ) запугивает антикоррупционные органы и препятствует расследованиям в отношении близких к Зеленскому лиц.

В сентябре украинский лидер заявил в интервью порталу Axios, что готов покинуть пост главы государства в случае окончания вооруженного конфликта с РФ. По словам политика, уже во время режима прекращения огня он может дать парламенту сигнал об организации выборов. При этом он подчеркнул, что готов не баллотироваться, поскольку выборы якобы не его цель.

Ранее украинские СМИ рассказали, зачем Зеленский заявил о готовности уйти с поста.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами