Стало известно о намерении Зеленского переизбраться на пост президента Украины

Владимир Зеленский рассчитывает переизбираться на пост президента Украины и уже начал кампанию по преследованию своих противников. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на украинских чиновников.

Издание напомнило, что политик неоднократно утверждал в интервью западным СМИ о своей готовности уйти в отставку. Тем не менее двое депутатов из правящей партии «Слуга народа» рассказали Politico, что Зеленский настроен оптимистично в отношении своих перспектив переизбрания и обрушился с критикой на политических оппонентов, упрекая депутатов Верховной Рады, общественников и журналистов в том, что им не удалось создать неизменно лестный образ Украины в глазах Запада.

Бывший министр Украины заявил, что руководство офиса Зеленского прибегает к тактике, заключающейся в возбуждении уголовных дел в отношении тех, кто что-то говорит против них, то есть, шантажируют оппонентов.

По словам общественников, они чувствуют на себе скрытое давление и утверждают, что Служба безопасности Украины (СБУ) запугивает антикоррупционные органы и препятствует расследованиям в отношении близких к Зеленскому лиц.

В сентябре украинский лидер заявил в интервью порталу Axios, что готов покинуть пост главы государства в случае окончания вооруженного конфликта с РФ. По словам политика, уже во время режима прекращения огня он может дать парламенту сигнал об организации выборов. При этом он подчеркнул, что готов не баллотироваться, поскольку выборы якобы не его цель.

Ранее украинские СМИ рассказали, зачем Зеленский заявил о готовности уйти с поста.