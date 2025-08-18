Зеленский назвал условие для проведения выборов на Украине

Украинские власти будут готовы провести выборы в стране, если будет заключено перемирие, заявил в ходе встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский. Трансляцию встречи ведет YouTube-канал Белого дома.
«Надо сделать это в ситуации, когда у нас обеспечена безопасность; нам нужно перемирие, чтобы провести открытые демократические выборы», — высказался Зеленский.
18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа и Зеленского. Это их первые личные переговоры после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале.
В Вашингтон также прибыли глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.
«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.
Ранее сообщалось, что Зеленский через президента США передал письмо Мелании Трамп.