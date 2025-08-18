Зеленский назвал условие для проведения выборов на Украине

Украинские власти будут готовы провести выборы в стране, если будет заключено перемирие, заявил в ходе встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский. Трансляцию встречи ведет YouTube-канал Белого дома.

«Надо сделать это в ситуации, когда у нас обеспечена безопасность; нам нужно перемирие, чтобы провести открытые демократические выборы», — высказался Зеленский.

18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа и Зеленского. Это их первые личные переговоры после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале.

В Вашингтон также прибыли глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

