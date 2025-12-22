На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уганда намерена отменить визы для россиян

МИД Уганды: страна намерена постепенно отменить визы для россиян
rarrarorro/Shutterstock/FOTODOM

Уганда намерена отменить визы для граждан РФ. Об этом ТАСС заявил глава департамента по вопросам международного права и социальных дел Министерства иностранных дел африканской страны Джон Леонард Мугерва.

«Мы считаем, что в дальнейшем мы найдем способы упростить визовый режим для россиян, приезжающих в Уганду. В настоящее время виза оформляется онлайн и выдается в течение двух дней, но мы будем рассматривать возможность отмены виз для туристов в будущем», — сказал дипломат.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что африканское направление — один из геополитических приоритетов России.

В декабре премьер-министр Индии Нарендра Моди, выступая с заявлением по итогам российско-индийских переговоров, рассказал, что Нью-Дели и Москва в ближайшее время начнут работать над обеспечением безвизового режима.

Ранее сообщалось, что Уганда планирует резко увеличить поставки кофе в Россию.

