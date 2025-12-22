На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобрнауки хочет сократить более 40 тысяч платных мест в вузах

Фальков: Минобрнауки РФ планирует сократить около 45 тыс. платных мест в вузах
Владимир Песня/РИА Новости

Минобрнауки России планирует сократить примерно 45 тыс. платных мест в вузах. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков на телеканале «Россия-24».

«Будет сокращено порядка 45 тыс. мест. При этом, если брать в процентном отношении, то это порядка 13% всех платных мест. Больше всего, конечно, будет сокращено платных мест в негосударственном секторе — в негосударственных вузах, там почти 20%», — сказал он.

Как уточнил Фальков, платные места сократят на 40 направлениях, в их числе: «Экономика», «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Реклама и «Связи с общественностью».

В конце ноября этого года Правительство РФ утвердило подготовленные Минобрнауки правила, которые устанавливают предельное количество платных мест в вузах на 2026/27 учебный год. Ограничения коснутся 30 направлений бакалавриата и 12 специальностей специалитета.

Согласно документу, утверждены правила регулирования числа коммерческих мест и перечень направлений подготовки и научных специальностей, на которые будут распространяться ограничения по приему на платное обучение. В ведомстве уточнили, что в список включены 30 бакалаврских и 12 специалитетских специальностей, тогда как по остальным направлениям вузы смогут самостоятельно определять объем коммерческого набора.

Ранее в Госдуме допустили, что количество поступающих в медвузы снизится из-за отработок.

