В Кремле отреагировали на сообщения о «планах РФ» восстановить сферы влияния СССР

Песков: данные о якобы желании России восстановить сферы влияния СССР ошибочны
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Данные якобы о том, что Российская Федерация планирует восстановить сферы влияния СССР в Европе не соответствуют действительности. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это абсолютно не соответствует действительности», — подчеркнул Песков.

До этого агентство Reuters сообщило, что в докладах американской разведки нередко говорится о якобы планах России по «захвату всей Украины» и стран Балтии. Последнее из подобных сообщений разведки США, как утверждается, датировано концом сентября.

По словам Пескова, непонятно, насколько достоверны такие материалы западных СМИ. Если они все же правдивы, то «это из разряда ситуации, когда разведка делает ошибочные рассуждения, исследования и выводы», добавил представитель Кремля.

В середине декабря федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Путин якобы заинтересован в восстановлении Советского Союза в его прежних границах. В связи с этим, по его словам, помощь Украине, единство Европы и сотрудничество с Британией должны оставаться приоритетами во внешней политике и политике безопасности.

Ранее в США назвали ложью сообщения о планах России вторгнуться в ЕС.

