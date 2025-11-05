«Мальчик для битья». В России рассказали, чем обернется победа Мамдани в Нью-Йорке

Конечно, победа левого демократа Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка стала неприятностью для Трампа, но, с другой стороны, он станет новым «мальчиком для битья» Трампа. Об этом в комментарии для «Газеты.Ru» заявил политолог, американист Александр Асафов.

«Победа Мамдани стала для Трампа неприятностью, пусть и незначительной. Однако, с другой стороны, ему нужны фигуры для критики, так что выигрыш левого демократа Трампу даже удобен. В целом же победа Мамдани говорит об изменении электоральной конъюнктуры в США», — сказал политолог.

По его мнению, такой итог голосования был весьма неожиданным, учитывая, что выиграл молодой мусульманин с радикальными взглядами, для Нью-Йорка — это нонсенс, но очень показательный.

На выборах мэра Нью-Йорка, которые прошли 4 ноября, победил демократ-социалист Зохран Мамдани. Ему удалось обойти независимого кандидата Эндрю Куомо и республиканца Кертиса Сливу. Мамдани будет приведен к присяге в качестве мэра Нью-Йорка 1 января.

Победа Мамдани знаменует собой победу прогрессивного крыла Демократической партии. Одним из главных критиков нового мэра является сам президент Дональд Трамп, который ранее называл Мамдани «коммунистом» и заявил, что тот «захватит» город в случае своего избрания.

Ранее в России рассказали, как новый мэр Нью-Йорка изменит США.