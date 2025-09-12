Путин назвал единственный вариант обогащения русской культуры

Путин заявил, что Россия изначально была многонациональной страной

Российский президент Владимир Путин на Форуме объединенных культур в Петербурге выразил уверенность в том, что национальная культура может развиваться и обогащаться, только взаимодействуя с другими культурами.

«Наша страна изначально складывалась именно как многонациональная. И именно этот бесценный дар определил ее неповторимую культурную политику», — отметил политик.

Глава государства призвал поддерживать баланс между сохранением национальных ценностей и открытостью «влияниям, которые способствуют развитию и прогрессу».

С 10 по 13 сентября в Санкт-Петербурге проходит Международный форум объединенных культур. Его темой стало «Возвращение к культуре — новые возможности». Как рассказала вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, центральным событием форума станет мероприятие с участием президента России. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

