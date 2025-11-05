ВС России под Красным Лиманом использует тактику наступления мелких групп, которые проходят в тыл ВСУ ночью для последующего резкого удара по позициям украинской армии. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук, передает aif.ru.

«Эта тактика себя полностью оправдала. Мелкие группы просачиваются в непогоду, ночью, используя особенности местности, в глубину обороны противника, постепенно накапливая и сосредотачивая силы в нужных местах. Потом происходит резкий удар, разрушение фортификационных сооружений и, как следствие, деморализация противника», — рассказал он.

На фоне продолжения боевых действий под Красным Лиманом министерство обороны РФ заявляло, что Вооруженные силы России ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала в Красноармейске.

5 ноября в министерстве обороны России сообщили, что подразделения группировки российских войск «Центр» в течение суток отразили 12 контратак ВСУ в районе Красноармейска. Операции проводились в жилой застройке микрорайона Пригородный, а также в частном секторе и восточной части Центрального района.

Ранее журналисты сообщили, что на Украине начали готовить население к сдаче Покровска.