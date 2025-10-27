На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны сообщило об активном наступлении ВС РФ в Красноармейске

МО: штурмовики ВС РФ ведут активные наступательные действия в Красноармейске
Станислав Красильников/РИА Новости

Штурмовые группы второй армии Вооруженных сил (ВС) России ведут активные наступательные действия по расширению зоны контроля в районе железнодорожного вокзала в Красноармейске (украинское название — Покровск). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, в течение дня ВС РФ ликвидировали более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

27 октября глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в эфире телеканала «Россия 24», что большая часть Красноармейска находится под контролем Вооруженных сил ВС России.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил о сложной ситуации в Покровске. По его словам, в городе и соседних районах сложилась напряженная обстановка.

21 октября ирландский журналист отмечал, что сражение за Красноармейск «приближается к своему апогею». Как он отметил, командование ВСУ бросило значительную часть своих сил на удержание этого населенного пункта. Несмотря на это, украинские формирования потерпят поражение и потеряют контроль над городом, уверен Боуз.

Ранее МО РФ сообщило о пресечении попыток ВСУ вырваться из окружения в Купянске.

