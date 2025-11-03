На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили, что на Украине начали готовить население к сдаче Покровска

MK.RU: попытки вывести ВСУ из района Покровска только множат потери
Roman Chop/AP

Сдача населенных пунктов Покровска (российское название — Красноармейск) и Мирнограда со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) становится вопросом времени, считают эксперты. Об этом пишет mk.ru.

По данным издания, в украинских СМИ все чаще появляются призывы отвести войска с данного участка фронта и «спасти жизни солдат».

Как отметил бывший заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега, ВСУ фактически утратили контроль над Покровском. При этом дальнейшую оборону Мирнограда он счел бессмысленной. Экс-чиновник выразил уверенность, что продолжение боев приведет к потере элитных подразделений украинских войск и техники. Более того, он не исключил, что российские военнослужащие могут взять под контроль укрепления ВСУ в тылу. Дейнега призвал признать поражение «и спасти тех, кто без приказа отказывается выходить».

Военный блогер Юрий Подоляка вспомнил слова украинского волонтера Юлии Кириенко, которая также предупредила о грядущей катастрофе на фронте. Он обратил внимание, что с Украины поступает все больше подобных сигналов. Подоляка назвал неизбежной катастрофу для ВСУ в Покровске и добавил, что открытым остается только вопрос о его масштабе.

Украинские СМИ начали активно критиковать операцию Главного управления разведки министерства обороны страны, заключавшуюся в высадке небольшого десанта ВСУ в районе Покровска. Отправленные сюда солдаты были уничтожены, а Вооруженные силы РФ заняли более выгодные высоты.

Авторы публикации пришли к выводу, что Киев уже смирился с потерей Покровска и Мирнограда. В связи с этим власти пытаются подготовить население к принятию «сложных решений».

Ранее в министерстве обороны РФ заявили о закреплении российских войск в Красноармейске.

