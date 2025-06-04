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Франция ужесточила правила въезда в страну россиянам

Франция запретила въезд в страну взрослым россиянам без биометрического паспорта
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Depositphotos

Франция перестала признавать небиометрические пятилетние загранпаспорта граждан РФ. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

Отмечается, что небиометрические паспорта с действующей французской шенгенской визой, которые выданы до 1 июня текущего года, будут признаваться до истечения срока действия визы.

При этом россияне младше 15 лет по-прежнему могут въезжать во Францию.

1 июня стало известно, что Литва больше не будет пропускать на свою территорию россиян с загранпаспортом старого образца — без биометрических данных владельца. Новые правила вступили в силу с 31 мая. Литва присоединилась к Дании, Исландии, Чехии, Франции и Эстонии, которые тоже не признают российский паспорт без биометрических данных.

Новый порядок не касается россиян, следующих транзитом через республику из Калининградской области или в Калининградскую область, уточнил МИД Литвы.

В прошлом году чешский министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что граждане РФ без биометрического паспорта больше не смогут посетить Чехию. По словам главы МИД, приоритетом для Чехии является безопасность, и власти не будут бездействовать в ожидании «очередного акта диверсии». Липавский подчеркнул, что любой, кто хочет остаться в Чешской Республике, должен подтвердить свою личность.

Ранее была опубликована пошаговая инструкция по оформлению загранпаспорта.

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